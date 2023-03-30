Песков: РФ осуждает давление на священнослужителей Киево-Печерской лавры

Россия решительно осуждает выселение монахов Киево-Печерской Лавры и давление, оказываемое украинскими властями на священнослужителей и Русскую православную церковь (РПЦ). Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на РПЦ", - сказал он.
Он подчекркнул, что в России не останутся безучастны к судьбе священнослужителей Киево-Печерской лавры в случае их выселения.