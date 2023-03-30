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7 минут назад

В Кремле прокомментировали задержание корреспондента Wall Street Journal

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. По его словам, в данном случае речь идет не о подозрениях. Как уточнил представитель Кремля, его взяли с поличным, передает РИА Новости.

В Кремле прокомментировали задержание американского журналиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пескова спросили, собирается ли Россия сотрудничать со спецслужбами США по данному делу. Он ответил, что «это прерогатива ФСБ».

«Уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

В Екатеринбурге задержали корреспондента Wall Street Journal

Ранее в этот день сообщалось о задержании в Екатеринбурге Федеральной службой безопасности гражданина США Гершковича из-за подозрений в шпионаже в интересах американского правительства. По информации СМИ, он собирал сведения, составляющие государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Редакция газеты The Wall Street Journal отреагировала на произошедшее. Она выразила «глубокую обеспокоенность».

Политика,Видео,Дмитрий Песков,ФСБ,
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