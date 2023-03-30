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1 час назад

Рогов заявил, что не рассчитывает на объективность отчета МАГАТЭ по визиту на АЭС

ТАСС

Будущий отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита в среду делегации агентства во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) вряд ли окажется объективным. Таким мнением в четверг поделился с корреспондентом ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов заявил, что не рассчитывает на объективность отчета МАГАТЭ по визиту на АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне сложно сказать, как будет выглядеть отчет МАГАТЭ, я сомневаюсь, что он будет объективным по опыту прошлых времен. Хотя, конечно, количество стран, которые уже заявляют вслух о том, что все не так, как должно быть, увеличивается, это обнадеживает", - сказал он.

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По мнению Рогова, вопрос о концепции обеспечения безопасности ЗАЭС, о планах обсуждения которой с РФ и Украиной во время визита на станцию говорил Гросси, следует рассматривать не с украинскими властями, а с Вашингтоном и Лондоном, так как "Киев несубъектен, это тоже очевидно". "Если Гросси все-таки наберется смелости, мудрости, решительности и воли, тогда надо поднимать этот вопрос уже шире. Мы же прекрасно понимаем, что это не просто сам по себе [президент Украины Владимир] Зеленский делает подобные вещи (обстреливает территорию ЗАЭС - прим. ТАСС). Они происходят только потому, что это поощряется Западом", - отметил он.

Рогов добавил, что защита АЭС от любых атак возможна только при качественной охране, которую обеспечивают Росгвардия и Вооруженные силы России.

Гросси в среду посетил Запорожскую АЭС и осмотрел территорию станции. Ему показали объекты, получившие повреждения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, гендиректор МАГАТЭ увидел место разрыва одной из ракет, которая попала между баками с охлаждающей жидкостью на четвертом энергоблоке. Гросси также провел встречи с директором станции Юрием Черничуком и главой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Олегом Романенко.

Это был второй за полгода визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Первый состоялся 1 сентября 2022 года. По его итогам агентство опубликовало доклад, призвав создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить аварии из-за боевых действий. Откуда велся огонь по ЗАЭС, в МАГАТЭ не уточняли.

Политика,Рафаэль Гросси,Олег Романенко,Владимир Рогов,Росгвардия,МАГАТЭ,
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