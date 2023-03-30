К Мишустину обратились с просьбой возобновить программу детского кэшбэка

Главу правительства Михаила Мишустина попросили возобновить программу детского кэшбэка, выделив на ее реализацию большие средства и сделав ежегодной. С этой просьбой обратилась глава комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), пишет РИА Новости.

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Он считает, что подобный механизм заслуживает носить ежегодный характер и получить на свою реализацию сумму, превышающую прошлогодние показатели с учетом ожидаемого роста цен.

Останина подчеркнула, что пока на реализацию программы в 2023 году не предусмотрено никаких средств. Однако в профильный комитет Государственной Думы поступает много сообщений от граждан по этому поводу. Депутат указала, что комитет считает детский кэшбэк эффективной мерой поддержки семей, поэтому программу следует возобновить.

«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать соответствующим федеральным органам исполнительной власти поручение принять меры по реализации в 2023 году данной меры поддержки», — говорится в сообщении.