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10 минут назад

К Мишустину обратились с просьбой возобновить программу детского кэшбэка

Елена Прошина

Главу правительства Михаила Мишустина попросили возобновить программу детского кэшбэка, выделив на ее реализацию большие средства и сделав ежегодной. С этой просьбой обратилась глава комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), пишет РИА Новости.

К Мишустину обратились с просьбой возобновить программу детского кэшбэка
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что подобный механизм заслуживает носить ежегодный характер и получить на свою реализацию сумму, превышающую прошлогодние показатели с учетом ожидаемого роста цен.

Останина подчеркнула, что пока на реализацию программы в 2023 году не предусмотрено никаких средств. Однако в профильный комитет Государственной Думы поступает много сообщений от граждан по этому поводу. Депутат указала, что комитет считает детский кэшбэк эффективной мерой поддержки семей, поэтому программу следует возобновить.

«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать соответствующим федеральным органам исполнительной власти поручение принять меры по реализации в 2023 году данной меры поддержки», — говорится в сообщении.

Ранее к главе правительства по этому вопросу обращалась Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), которая посчитала целесообразным возобновить программу детского кэшбэка для организации летнего детского отдыха и оздоровления детей в 2023 году.

Политика,Михаил Мишустин,Нина Останина,КПРФ,Госдума,
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