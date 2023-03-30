В России ограничили выдачу лицензий на оружие

В России запретили выдавать лицензию на приобретение оружия обвиняемым или подозреваемым в преступлениях. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство отмечает, что соответствующая поправка от 29 декабря 2022 года «О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу с 30 марта.
Как говорится в документе, лицензия на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия больше не будет предоставляться гражданам России, подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления.
Кроме того, законопроект вносит запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, которые были освобождены от уголовной ответственности за совершение преступления по решению суда с назначением штрафа. Это также касается освобожденных от ответственности по ряду оснований, которые лишают гражданина права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в силу соответствующего решения суда.
Отказать в выдаче лицензии на владение оружием можно также на основании заключения о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, а также угрозы общественной или государственной безопасности по итогам проверки полиции или ФСБ.