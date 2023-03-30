"Известия": депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы в домах

Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах - заварить. Об этом пишет газета "Известия".
Парламентарии выступили с соответствующим обращением в Минстрой. Отмечается, что данная мера призвана ускорить реформу обращения с отходами, а также поспособствует борьбе с переполненными свалками.
Депутаты считают, что в случае утверждения инициативы люди начнут сортировать отходы. В январе в Минприроды сообщили, что раздельный сбор отходов доступен почти половине россиян. Ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость создания в стране производств по утилизации отходов.