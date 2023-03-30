$76.45+0.1482.39-0.75
27 минут назад

"Известия": депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы в домах

Газета.Ru

Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах - заварить. Об этом пишет газета "Известия".

"Известия": депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы в домах
Фото: DepositphotosDepositphotos

Парламентарии выступили с соответствующим обращением в Минстрой. Отмечается, что данная мера призвана ускорить реформу обращения с отходами, а также поспособствует борьбе с переполненными свалками.

Депутаты считают, что в случае утверждения инициативы люди начнут сортировать отходы. В январе в Минприроды сообщили, что раздельный сбор отходов доступен почти половине россиян. Ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость создания в стране производств по утилизации отходов.

Политика,Владимир Путин,Госстрой России,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий