Путин поручил провести в Москве международный форум «Россия»

Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум «Россия» в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ и образовать организационный комитет. Соответствующий документ появился 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что соответствующее поручение было дано «в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики», а также для содействия дальнейшему международному сотрудничеству страны с другими государствами.

«Постановляю: Установить, что Международная выставка-форум «Россия» проводится в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ», — говорится в документе.

Этим же указом президент поручил сформировать организационный комитет по подготовке и проведению форума. Председателем комитет назначен первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко.