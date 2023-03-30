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28 минут назад

Президент Путин поручил провести в Москве на ВДНХ международный форум "Россия"

Газета.Ruиещё 7

Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум «Россия» в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ и образовать организационный комитет. Соответствующий документ появился 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин поручил провести в Москве международный форум «Россия»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соответствующее поручение было дано «в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики», а также для содействия дальнейшему международному сотрудничеству страны с другими государствами.

«Постановляю: Установить, что Международная выставка-форум «Россия» проводится в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ», — говорится в документе.

Этим же указом президент поручил сформировать организационный комитет по подготовке и проведению форума. Председателем комитет назначен первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко.

Ранее сообщалось, что президент Путин во время совещание с членами правительства поручил кабмину представить в мае меры по шести ключевым направлениям развития страны.

Политика,Сергей Кириенко,Владимир Путин,ВДНХ,
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