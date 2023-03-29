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Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию

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Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что президент России Владимир Путин приедет в Турцию в конце апреля 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию
© РИА Новости

Эрдоган пояснил, что строительство атомной электростанции «Аккую» успешно продвигается.

По его словам, 27 апреля на АЭС состоится церемония загрузки ядерного топлива.

На эту церемонию, пояснил глава Турции, предположительно может прибыть его российский коллега.

Эрдоган не исключил, что Путин может принять в ней участие и в онлайн-формате.

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