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Песков прокомментировал возможный визит Путина на турецкую АЭС «Аккую»

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Решение по поводу поездки российского лидера или участия в мероприятии по видеосвязи не принималось.

Кремль ответил на слова Эрдогана о возможном визите Путина в Турцию
©  Kremlin Pool/Globallookpress.com/globallookpress.com

При этом, по словам Дмитрия Пескова, страна будет достойно представлена и примет участие в церемонии. Официальный представитель Кремля добавил, что это «очень важный проект» для отношений Москвы и Анкары в целом и для развития энергетики в Турции в частности.

Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возможности визита президента России в Турцию 27 апреля. Ранее политик заявлял, что на этот день запланирована церемония закладки ядерного топлива на турецкой АЭС «Аккую».

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