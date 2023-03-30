Кремль ответил на слова Эрдогана о возможном визите Путина в Турцию

Песков прокомментировал возможный визит Путина на турецкую АЭС «Аккую»
Решение по поводу поездки российского лидера или участия в мероприятии по видеосвязи не принималось.
При этом, по словам Дмитрия Пескова, страна будет достойно представлена и примет участие в церемонии. Официальный представитель Кремля добавил, что это «очень важный проект» для отношений Москвы и Анкары в целом и для развития энергетики в Турции в частности.
Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возможности визита президента России в Турцию 27 апреля. Ранее политик заявлял, что на этот день запланирована церемония закладки ядерного топлива на турецкой АЭС «Аккую».