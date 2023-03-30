В России оценили перспективы сотрудничества с Ираном

Сотрудничество России и Ирана носит очень позитивный характер, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил перспективу взаимодействия двух стран.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил надежду на скорый визит главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Тегеран. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров во время визита в Москву.

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По словам главы иранского МИД, в Тегеране запланировано подписание документа о сотрудничестве России и Ирана.

Фактор стабильности

«Иран — это крупная страна, с которой у нас есть свои традиции взаимодействия. Причем они касаются не только торгово-экономических связей, хотя и их в немалой степени, но и связей в самых различных областях. И то, что визит министра иностранных дел Ирана сейчас подтвердил все эти тенденции — это очень важно», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что мировая ситуация на сегодняшний день остается напряженной и касается как России, так и Ирана.

«Поэтому то, что две крупные страны в этой ситуации находят общий язык и становятся партнерами, — это важный фактор стабильности не только в нашем общем регионе, но и во всем мире. Это фактически один из факторов возвращения стабильности в мировых делах и поиск новых векторов многополярности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Поворот на Восток

Также перспективу сотрудничества двух стран в беседе с «Лентой.ру» оценил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. Он отметил, что подобное партнерство подтверждает поворот России на Восток.

Коньков напомнил, что недавно в Кремле прошел государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина. «С Китаем отношения у России развиваются поступательно. Договорно-правовая база за последнее десятилетие была сформирована масштабная», — добавил он.

С Ираном же отношения всегда складывались позитивно, но таких стратегических документов, как правило, не подписывалось, отметил политолог.

«Поэтому то, что сегодня такого рода отношения формализуются, — лишь подтверждение поворота России на Восток в политической сфере, экономической сфере и других. На самом деле есть широкий набор направлений, по которым может развиваться реальное взаимодействие двух стран. Такого рода документ открывает для этого все необходимые возможности», — объяснил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия помогает Ирану получить передовые технологии цифрового наблюдения, тем самым страны усиливают военное сотрудничество в киберсфере.