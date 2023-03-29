Хуснуллин заявил, что у Путина "железные нервы"

"Вообще маршрут был спонтанный, и я хочу сказать, что у него (у президента РФ - прим. ТАСС) железные нервы", - сказал вице-премьер ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в интервью, которое журналист опубликовал в своем телеграм-канале в среду.