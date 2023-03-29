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19 минут назад

Хуснуллин заявил, что у Путина "железные нервы"

ТАССиещё 1

У президента России Владимира Путина "железные нервы", отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, который сопровождал российского лидера во время поездки в Мариуполь, состоявшейся 19 марта.

"Вообще маршрут был спонтанный, и я хочу сказать, что у него (у президента РФ - прим. ТАСС) железные нервы", - сказал вице-премьер ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в интервью, которое журналист опубликовал в своем телеграм-канале в среду.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете и объехал несколько районов города за рулем автомобиля. В микрорайоне Невский президент поговорил с жителями города. Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места города.

Люди в городе не верили, что видят президента, для всех его визит был неожиданностью, добавил Хуснуллин.

Политика,Видео,Павел Зарубин,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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