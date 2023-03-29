Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

Президент России Владимир Путин своим указом освободил генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна от должности первого замглавы главы МЧС России . Об этом говорится в указе президента, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщил ТАСС осведомленный источник, Чуприян освобожден от должности в связи с завершением срока контракта. Он продлевался на пять лет в марте 2018 года, когда Чуприяну исполнилось 60 лет, что является предельным возрастом службы в Федеральной противопожарной службе.