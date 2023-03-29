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1 час назад

Путин освободил от должности первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна

ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом освободил генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна от должности первого замглавы главы МЧС России. Об этом говорится в указе президента, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте указа.

Как сообщил ТАСС осведомленный источник, Чуприян освобожден от должности в связи с завершением срока контракта. Он продлевался на пять лет в марте 2018 года, когда Чуприяну исполнилось 60 лет, что является предельным возрастом службы в Федеральной противопожарной службе.

Политика,Александр Чуприян,Владимир Путин,МЧС России,
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