В Крыму приняли законопроект об увольнении местных чиновников-иноагентов

Депутаты Госсовета Крыма в I чтении приняли поправки в некоторые законопроекты, которые предусматривают увольнение местных чиновников, имеющих статус иноагента. Об этом сообщает ТАСС.
«Закон о муниципальной службе дополняется положением, согласно которому трудовой договор с муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае приобретения этим служащим статуса иностранного агента», — заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Он также рассказал об изменениях в законы о выборах в представительные органы муниципальных образований и Госсовет республики.