В Крыму приняли законопроект об увольнении местных чиновников-иноагентов

«Закон о муниципальной службе дополняется положением, согласно которому трудовой договор с муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае приобретения этим служащим статуса иностранного агента», — заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.