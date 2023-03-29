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10 минут назад

В Крыму приняли законопроект об увольнении местных чиновников-иноагентов

Газета.Ru

Депутаты Госсовета Крыма в I чтении приняли поправки в некоторые законопроекты, которые предусматривают увольнение местных чиновников, имеющих статус иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

В Крыму приняли законопроект об увольнении местных чиновников-иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закон о муниципальной службе дополняется положением, согласно которому трудовой договор с муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае приобретения этим служащим статуса иностранного агента», — заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Он также рассказал об изменениях в законы о выборах в представительные органы муниципальных образований и Госсовет республики.

Политика,Владимир Константинов,
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