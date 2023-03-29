Лавров счел "неглубоким анализом" слова Блинкена о перемирии

"Господин [Энтони] Блинкен выступал вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие [на Украине] будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ? Мне сказать трудно. Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.