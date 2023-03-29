Володин напомнил о вступающих в силу с 1 апреля законах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о законах, вступающих в силу в апреле, напомнил, что на 3,3% будут проиндексированы социальные пенсии, что обеспечит их рост выше темпов инфляции. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции. Изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, которые получают пенсии по инвалидности, потере кормильца и др.», - пояснил Володин.

Он также напомнил, что с 1 апреля вступает в силу законопроект, направленный на защиту материнского капитала. Будут повышены требования к кредитным кооперативам, жилищные займы которых могут быть погашены маткапиталом.

«Важно, чтобы граждане могли эффективно распоряжаться средствами маткапитала. Закон позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере», - заметил председатель Госдумы.

Также с апреля вводится дополнительная защита для держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. В частности, деньги, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных банков, пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента.