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1 час назад

В Кремле назвали борьбу России с Западом войной в широком смысле слова

Lenta.ruиещё 4

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал борьбу России с Западом «войной в широком смысле слова». Он предупредил, что это противостояние затянется. Об этом в среду, 29 марта, пишет ТАСС.

В Кремле назвали борьбу России с Западом войной в широком смысле слова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго», — подчеркнул он.

По словам Пескова, в данной ситуации России нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента.

Политика,Дмитрий Песков,
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