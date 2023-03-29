Песков: цели спецоперации могут быть достигнуты различными способами

«Мы неоднократно говорили, что цели РФ могут быть достигнуты разными путями. Это политика и дипломатия, если невозможно, то военный путь. Для России главное, чтобы были выполнены ее требования. Это обеспечение безопасности людей новых российских регионов и обеспечение безопасности РФ в целом», — пояснил Песков.