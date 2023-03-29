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8 минут назад

Песков: цели спецоперации могут быть достигнуты различными способами

Газета.Ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что цели специальной военной операции (СВО) могут быть достигнуты различными путями.

Песков: цели спецоперации могут быть достигнуты различными способами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос журналиста, приблизилась ли Россия к выполнению целей СВО за прошедший год, Песков отметил, что цели РФ могут быть достигнуты как дипломатическими путями, так и военными.

«Мы неоднократно говорили, что цели РФ могут быть достигнуты разными путями. Это политика и дипломатия, если невозможно, то военный путь. Для России главное, чтобы были выполнены ее требования. Это обеспечение безопасности людей новых российских регионов и обеспечение безопасности РФ в целом», — пояснил Песков.

Политика,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,ШОС,
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