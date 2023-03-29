Песков: цели спецоперации могут быть достигнуты различными способами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что цели специальной военной операции (СВО) могут быть достигнуты различными путями.
На вопрос журналиста, приблизилась ли Россия к выполнению целей СВО за прошедший год, Песков отметил, что цели РФ могут быть достигнуты как дипломатическими путями, так и военными.
«Мы неоднократно говорили, что цели РФ могут быть достигнуты разными путями. Это политика и дипломатия, если невозможно, то военный путь. Для России главное, чтобы были выполнены ее требования. Это обеспечение безопасности людей новых российских регионов и обеспечение безопасности РФ в целом», — пояснил Песков.