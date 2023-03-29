В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
46 минут назад

Матвиенко может совершить визит в Китай в этом году

ТАССиещё 1

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует совершить визит в Пекин в этом году, в рамках визита может состояться очное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщил на пленарном заседании в среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Матвиенко может совершить визит в Китай в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Начинаем подготовку к очному заседанию межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Оно может состояться в рамках визита Валентины Ивановны Матвиенко в Пекин позднее в нынешнем году", - сказал сенатор на пленарном заседании в среду.

Политика,Андрей Денисов,Валентина Матвиенко,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий