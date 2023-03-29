Матвиенко может совершить визит в Китай в этом году

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует совершить визит в Пекин в этом году, в рамках визита может состояться очное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщил на пленарном заседании в среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
"Начинаем подготовку к очному заседанию межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Оно может состояться в рамках визита Валентины Ивановны Матвиенко в Пекин позднее в нынешнем году", - сказал сенатор на пленарном заседании в среду.