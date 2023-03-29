Полянский: Киев и Анкара не выступили против продления зерновой сделки на 60 дней

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина и Турция не выступали против продления зерновой сделки на 60 дней. Об этом сообщает РИА Новости.
В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).
В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней. Урегулировать ситуацию помогала Анкара.
В марте 2023 года Россия сообщила о решении продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле отмечали, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны России, так как российские условия не выполняются.
«Если две другие стороны не согласны с этим [продлением на 60 дней - прим.ред.], они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло», - подчеркнул Полянский.
Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш «пытался и пытается сделать все, что в его силах», чтобы обеспечить выполнение сделки. Однако российский экспорт продолжают блокировать.
«Результатов нет, реальных результатов на данном этапе нет. Я думаю, что мы были достаточно терпеливы. Вот почему мы согласились продлить эту зерновую сделку на 60 дней», - заключил дипломат.