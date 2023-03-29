В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
14 минут назад

Полянский: Киев и Анкара не выступили против продления зерновой сделки на 60 дней

Мария Иванова

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина и Турция не выступали против продления зерновой сделки на 60 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Полянский: Киев и Анкара не выступили против продления зерновой сделки на 60 дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней. Урегулировать ситуацию помогала Анкара.

В марте 2023 года Россия сообщила о решении продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле отмечали, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны России, так как российские условия не выполняются.

«Если две другие стороны не согласны с этим [продлением на 60 дней - прим.ред.], они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло», - подчеркнул Полянский.

Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш «пытался и пытается сделать все, что в его силах», чтобы обеспечить выполнение сделки. Однако российский экспорт продолжают блокировать.

«Результатов нет, реальных результатов на данном этапе нет. Я думаю, что мы были достаточно терпеливы. Вот почему мы согласились продлить эту зерновую сделку на 60 дней», - заключил дипломат.

Политика,Антониу Гутерриш,Дмитрий Полянский,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий