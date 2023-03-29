В России появится реестр недобросовестных блогеров

В России создадут реестр недобросовестных блогеров, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

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Она обнародует список интернет-пользователей, работать с которыми не рекомендуется из-за нарушений. Пожаловаться можно будет в Telegram-бот. Претензии будут приниматься не только на блогеров, но и на клиентов, агентства, продюсерские центры. Как считают специалисты, это поможет заставить блогеров работать в рамках действующего закона и не заниматься рекламой запрещенной информации.

Система работает с выдачей «карточек», в которых содержится причина попадания в перечень и количество жалоб. Модераторы рассматривают все жалобы в индивидуальном порядке, чтобы исключить вероятность фейковой претензии, направленной на компрометирование интернет-пользователей. Желтую карточку будут получать блогеры с одной или двумя жалобами. Члены Ассоциации информируют рынок о финансовых и юридических рисках в работе с ними.

Карточка коричневого цвета будет сообщать о репутационных рисках при сотрудничестве с блогером. Черный цвет предназначен для тех, кто был уличен с серьезными нарушениями. Члены АБА отказываются работать с такими блогерами.