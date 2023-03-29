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39 минут назад

За отдельные налоговые преступления будут судить не так строго

Парламентская газета

Закон, направленный на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с неуплатой налогов (78-ФЗ от 18.03.2023), вступает в силу 29 марта.

За отдельные налоговые преступления будут судить не так строго
Фото:   © Игорь Самохвалов/ПГ  © Игорь Самохвалов/ПГ

Документ вносит поправки в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Так, по новым правилам в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, следует отказать, если должник в полном объеме платит недоимки, пени и штрафы. Также отмечается, что если такое уголовное дело уже возбуждено, его необходимо прекратить.

Кроме того законом предусмотрено снижение максимальных сроков наказания в виде лишения свободы за ряд налоговых преступлений.

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