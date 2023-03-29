За отдельные налоговые преступления будут судить не так строго

Закон, направленный на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с неуплатой налогов (78-ФЗ от 18.03.2023), вступает в силу 29 марта.

Так, по новым правилам в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, следует отказать, если должник в полном объеме платит недоимки, пени и штрафы. Также отмечается, что если такое уголовное дело уже возбуждено, его необходимо прекратить.