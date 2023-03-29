В Госдуме прокомментировали открытие "саммита за демократию" в США

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал открытие так называемого «саммита за демократию», организованного властями США, сообщается в Telegram-канале «Комиссия Госдумы по расследованию вмешательств извне».
«Начавшийся в США «второй саммит за демократию» направлен против России и Китая. Но внести раскол в объединения с российским и китайским участием (БРИКС, ШОС) не получится. Само мероприятие — очередные усилия подогнать в единую подконтрольную американцам систему исторически непохожие друг на друга государства, навязать им свои принципы и правила, разделить на своих и чужих», — сказал Пискарев.
Также депутат удивился тому, какие темы заявлены для обсуждения.
«Заявленные темы для обсуждения: партнерство во имя демократии, общее процветание и справедливость для всех — всего лишь ширма для последующего вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Планируется и обсуждение «свободы СМИ как краеугольного камня демократии», — отметил он.
Пискарев подчеркнул, что «это довольно красноречиво звучит на фоне недавнего запроса Пентагоном у конгресса США дополнительных средств на борьбу с российскими СМИ».