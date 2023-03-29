В Госдуме прокомментировали открытие "саммита за демократию" в США

«Начавшийся в США «второй саммит за демократию» направлен против России и Китая. Но внести раскол в объединения с российским и китайским участием (БРИКС, ШОС) не получится. Само мероприятие — очередные усилия подогнать в единую подконтрольную американцам систему исторически непохожие друг на друга государства, навязать им свои принципы и правила, разделить на своих и чужих», — сказал Пискарев.