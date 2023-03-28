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19 минут назад

Мэр Воркуты решил уйти служить по контракту в зону спецоперации

Вечерняя Москва

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников принял решение отправиться по контракту в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Мэр Воркуты решил уйти служить в зону спецоперации
Фото: пресс-служба администрации города Воркутапресс-служба администрации города Воркута

— Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего МО РФ, — заявил Шапошников.

По словам главы Воркуты, вместе с ним в зону спецоперации отправятся еще пять сотрудников городской администрации. Свое решение Шапошников назвал осознанным, его уже поддержал глава Коми Владимир Уйба, передает РИА Новости.

В начале марта Министерство обороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования. При отборе кандидатов в добровольцы военкоматам рекомендовано обращать особое внимание на тех граждан, которые уже прошли военную службу и имеют военно-учетные специальности.

Также сообщалось, что российское правительство утвердило порядок получения добровольцами удостоверения ветерана боевых действий единого образца. Это удостоверение даст возможность военнослужащим получать полагающиеся по закону льготы.

Политика,Владимир Уйба,Минобороны России,Правительство РФ,
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