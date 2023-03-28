Мэр Воркуты решил уйти служить в зону спецоперации

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников принял решение отправиться по контракту в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Воркута пресс-служба администрации города Воркута

— Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего МО РФ, — заявил Шапошников.

По словам главы Воркуты, вместе с ним в зону спецоперации отправятся еще пять сотрудников городской администрации. Свое решение Шапошников назвал осознанным, его уже поддержал глава Коми Владимир Уйба, передает РИА Новости.

В начале марта Министерство обороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования. При отборе кандидатов в добровольцы военкоматам рекомендовано обращать особое внимание на тех граждан, которые уже прошли военную службу и имеют военно-учетные специальности.