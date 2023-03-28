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31 минуту назад

В МИД России разочаровались решением СБ ООН по «Северным потокам»

Lenta.ru

Москва разочарована решением Совбеза ООН по резолюции России и Китая о расследовании диверсий на «Северных потоках», сказано в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Текст опубликован на сайте дипведомства.

В МИД разочаровались решением СБ ООН по «Северным потокам»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат отметила, что проект был направлен на проведение всестороннего расследования для привлечения к ответственности виновных к диверсии на газопроводах, которая привела к тяжелым экологическим и экономическим последствиям.

«Однако из-за упорного нежелания западных представителей допускать кого-либо к ведущимся германскими, датскими и шведскими властями расследованиям под предлогом защиты интересов национальной безопасности международным сообществом упущен шанс направить четкий сигнал о недопустимости повторения подобных атак в будущем», — подчеркивается в сообщении.

Захарова отметила, что теперь под угрозой находится безопасность глобальной энергетической инфраструктуры. Россия продолжит добиваться принятия необходимых мер для определения виновных и привлечения их к ответственности, заключила она.

27 марта Совбез ООН не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего на «Северных потоках». Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада.

Впоследствии депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что отказ стран Запада поддержать резолюцию говорит о стремлении не поднимать вопрос о причастности США к подрывам газопроводов.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,Бундестаг,
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