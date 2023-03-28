Решение СБ ООН по "Северным потокам" назвали опасным прецедентом

Решение Совбеза ООН не поддерживать российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на "Северных потоках" создает опасный прецедент. Об этом во вторник в интервью агентству Ritsaus Bureau заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

Фото: Шведская береговая охрана Шведская береговая охрана

"Стараниями западных стран создан опасный прецедент. Вместо консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом и преступностью взят курс на их фрагментацию по национальному признаку, что обесценивает соответствующие международно-правовые документы и политические договоренности, - отметил он в комментарии. - Россия с опорой на международное право и имеющиеся дипломатические механизмы продолжит добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах, включая установление виновных, их спонсоров, организаторов и соучастников".

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Дипломат напомнил, что основной аргумент западных стран - якобы преждевременность такой резолюции до завершения проводимых национальных расследований.

"Однако резолюция СБ ООН никоим образом не создавала препятствий для продолжения проведения национальных расследований. Вместе с тем стойкое нежелание Дании, Германии и Швеции делиться какой-либо информацией с российской стороной и противодействие запуску международного независимого расследования вызывают резонные сомнения в добросовестности предпринимаемых на национальных уровнях следственных действий", - подчеркнул он.

Совет Безопасности ООН в понедельник не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на "Северных потоках". Документ поддержали три страны, против не проголосовал никто, 12 воздержались. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов. За голосовали Россия, Китай и Бразилия, воздержались Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании.