В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
55 минут назад

Посол РФ в Дании считает решение СБ ООН по "Северным потокам" опасным прецедентом

ТАСС

Решение Совбеза ООН не поддерживать российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на "Северных потоках" создает опасный прецедент. Об этом во вторник в интервью агентству Ritsaus Bureau заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

Решение СБ ООН по "Северным потокам" назвали опасным прецедентом
Фото: Шведская береговая охранаШведская береговая охрана

"Стараниями западных стран создан опасный прецедент. Вместо консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом и преступностью взят курс на их фрагментацию по национальному признаку, что обесценивает соответствующие международно-правовые документы и политические договоренности, - отметил он в комментарии. - Россия с опорой на международное право и имеющиеся дипломатические механизмы продолжит добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах, включая установление виновных, их спонсоров, организаторов и соучастников".

Видео дня

Дипломат напомнил, что основной аргумент западных стран - якобы преждевременность такой резолюции до завершения проводимых национальных расследований.

"Однако резолюция СБ ООН никоим образом не создавала препятствий для продолжения проведения национальных расследований. Вместе с тем стойкое нежелание Дании, Германии и Швеции делиться какой-либо информацией с российской стороной и противодействие запуску международного независимого расследования вызывают резонные сомнения в добросовестности предпринимаемых на национальных уровнях следственных действий", - подчеркнул он.

Совет Безопасности ООН в понедельник не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на "Северных потоках". Документ поддержали три страны, против не проголосовал никто, 12 воздержались. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов. За голосовали Россия, Китай и Бразилия, воздержались Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании.

В тексте проекта резолюции предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию "для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.

Политика,Владимир Барбин,Антониу Гутерриш,Совбез ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий