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37 минут назад

В России отреагировали на решение СБ ООН по «Северным потокам»

Lenta.ru

Во время голосования в Совете Безопасности ООН о расследовании диверсий на «Северных потоках» сложилась абсурдная ситуация, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так она отреагировала на исход голосования в беседе с «Лентой.ру».

Журова отреагировала на решение СБ ООН по «Северным потокам»
Фото: ТАССТАСС

«Ситуация абсолютно абсурдная, потому что по меньшим моментам, где надо было обвинить Россию, хоть как-то привязать ее к каким-то событиям, тут же всякие расследования проводились. А когда понятно, что как-то очень грязно был сделан этот террористический акт, то сразу все в кусты побежали прятаться, и тот же ООН, к сожалению», — высказалась депутат.

Журова допустила, что Россия продолжит попытки инициировать проведение международного расследования на других площадках, и не исключила возвращение к этому вопросу в Совбезе ООН.

27 марта Совбез ООН не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего на «Северных потоках». Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, остальные страны воздержались от ответа.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

Политика,Светлана Журова,Комитет госдумы по международным делам,Совбез ООН,ООН,
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