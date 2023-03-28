Журова отреагировала на решение СБ ООН по «Северным потокам»

«Ситуация абсолютно абсурдная, потому что по меньшим моментам, где надо было обвинить Россию, хоть как-то привязать ее к каким-то событиям, тут же всякие расследования проводились. А когда понятно, что как-то очень грязно был сделан этот террористический акт, то сразу все в кусты побежали прятаться, и тот же ООН, к сожалению», — высказалась депутат.