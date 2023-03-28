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44 минуты назад

Хинштейн: силовикам необходимо разрешить бороться с подводными и подземными дронами

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн анонсировал внесение в Госдуму законопроекта, наделяющего силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных.

Хинштейн: силовикам необходимо разрешить бороться с подводными дронами
Фото: ТАССТАСС

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, действующее законодательство позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным (летательным) беспилотникам.

«По нашему законопроекту, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников во всех сферах: в воздухе, в воде, на земле», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что специалисты конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали наземный дрон «Ёжик» для уничтожения бронированной техники.

В феврале спецназ ВС России в ходе спецоперации на Украине применил новую российскую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе.

Политика,Александр Хинштейн,СВР России,Верховный суд,Росгвардия,ФСИН,ФСБ,Госдума,
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