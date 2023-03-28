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1 час назад

Антонов назвал двуличным заявление Госдепа о сотрудничестве РФ и Белоруссии в ядерной сфере

Газета.Ruиещё 2

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что заявления представителя Госдепартамента США по поводу взаимодействия Москвы и Минска в военно-ядерной сфере являются ярким примером двуличия американской политики. Об этом говорится в распространенном посольством РФ в США комментарии, опубликованном в Telegram-канале дипломатического ведомства.

Антонов назвал двуличным заявление Госдепа о Белоруссии и РФ
Фото: ТАССТАСС

Ранее заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела заявил, что никакая другая страна не причиняет такого ущерба контролю над вооружениями и не подрывает стратегическую стабильность в Европе, как Россия. Кроме того, он осудил решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По мнению российского посла, у чиновников США "чрезвычайно короткая память", так как именно Вашингтон "планомерно уничтожает юридическую основу двусторонних отношений в стратсфере".

В пример он привел выход США из Договора по ПРО, из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также Договора по открытому небу. Антонов также подчеркнул, что РФ приостановила действие Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов из-за несоблюдения США центральных ограничений и шагов по подрыву нацбезопасности РФ.

"Что касается слов В. Патела , то это яркий пример двуличия американской политики", — говорится в комментарии посла.

Он также добавил, что последние 60 лет США играют ключевую роль в совместных ядерных миссиях НАТО и поддерживают развертывание американского тактического ядерного оружия в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, которые не являются ядерными державами.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова к проведению заседания Совета Безопасности международной организации, посвященного размещению в Белоруссии ядерного оружия.

Политика,Василий Небензя,Анатолий Антонов,НАТО,ООН,Госдеп США,
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