В России высказали догадку о давлении Запада по делу о «Северных потоках»
Запад мог оказать сильное давление на членов Совета Безопасности ООН, чтобы они не проголосовали в пользу резолюции России, призывающей генерального секретаря организации создать независимую международную комиссию для расследования взрывов на «Северных потоках». Такое предположение выдвинул первый заместитель председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.
Накануне СБ ООН не принял резолюцию с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования инцидента на «Северных потоках». За принятие проекта проголосовали только Россия, Китай и Бразилия. Остальные воздержались. Соавторами резолюции при этом выступили Китай, КНДР, Белоруссия, Эритрея, Сирия, Венесуэла и Никарагуа.
«Я думаю, все остальные немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров», — заявил Полянский.
Он добавил, что западные страны четко дали понять свою незаинтересованность в голосовании, которое будет включать в себя поддержку России.
Ранее постоянный представитель Бразилии при ООН Рональдо Кошта Фильо заявил, что взрывы в Балтийском море представляют угрозу международной безопасности, поэтому создание комиссии для расследования диверсии на «Северных потоках» может оказать помощь СБ.