Небензя рассказал о возможном участии Лаврова в заседаниях Совбеза ООН

По словам Небензя, США обязаны выдать главе МИД РФ визу, поскольку он приедет на мероприятия ООН. При этом не уточнил, получил ли ее уже Лавров. Также постпред заявил, что США должны согласовать пролет на свою территорию министерского самолета, ведь у них нет причин этого не делать, особенно, учитывая, что в сентябре 2022 года Лавров прилетал в Нью-Йорк с целью участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.