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8 минут назад

Небензя рассказал о возможном участии Лаврова в заседаниях Совбеза ООН

Елена Прошина

Глава МИД России Сергей Лавров может принять участие в нескольких заседаниях Совбеза ООН в апреле. Об этом сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

Небензя рассказал о возможном участии Лаврова в заседаниях Совбеза ООН
Фото: ТАССТАСС

«Мы ожидаем, что Лавров прибудет на пару заседаний», — сказал он.

По словам Небензя, США обязаны выдать главе МИД РФ визу, поскольку он приедет на мероприятия ООН. При этом не уточнил, получил ли ее уже Лавров. Также постпред заявил, что США должны согласовать пролет на свою территорию министерского самолета, ведь у них нет причин этого не делать, особенно, учитывая, что в сентябре 2022 года Лавров прилетал в Нью-Йорк с целью участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

Стоит отметить, что в апреле Россия будет председателем в Совбезе международной организации.

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