Захарова: Россия оставляет за собой право обеспечивать свою безопасность

"Все эти годы Россия проявляла максимальную сдержанность. В духе предпринятых нами в 90-е годы усилий по выводу всех ядерных вооружений из стран бывшего СССР на российскую территорию и переводу их в неразвернутое состояние, мы последовательно указывали на необходимость вернуть все ядерное оружие США из-за рубежа и прекратить подключать неядерные страны к отработке его применения. Все это игнорировалось либо прямо отвергалось", - указала она.