Захарова: Россия оставляет за собой право обеспечивать свою безопасность

Россия оставляет за собой право на необходимые дополнительные шаги по обеспечению своей безопасности в условиях тотальной гибридной войны, развязанной Западом. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с выражением рядом западных стран озабоченности относительно российско-белорусского взаимодействия в ядерной сфере.
"В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно. Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников", - подчеркнула дипломат.
Она отметила, что все призывы России вернуть ядерное оружие США из-за рубежа игнорировались или отвергались.
"Все эти годы Россия проявляла максимальную сдержанность. В духе предпринятых нами в 90-е годы усилий по выводу всех ядерных вооружений из стран бывшего СССР на российскую территорию и переводу их в неразвернутое состояние, мы последовательно указывали на необходимость вернуть все ядерное оружие США из-за рубежа и прекратить подключать неядерные страны к отработке его применения. Все это игнорировалось либо прямо отвергалось", - указала она.
РФ недоумевает в связи с неадекватной реакцией Запада на развитие взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере, добавила Захарова.
Дипломат отметила, что все решения по обеспечению безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии будут неукоснительно выполняться.