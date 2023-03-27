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41 минуту назад

Захарова: Россия оставляет за собой право обеспечивать свою безопасность

ТАСС

Россия оставляет за собой право на необходимые дополнительные шаги по обеспечению своей безопасности в условиях тотальной гибридной войны, развязанной Западом. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с выражением рядом западных стран озабоченности относительно российско-белорусского взаимодействия в ядерной сфере.

Захарова: Россия оставляет за собой право обеспечивать свою безопасность
Фото: ТАССТАСС

"В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно. Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что все призывы России вернуть ядерное оружие США из-за рубежа игнорировались или отвергались.

"Все эти годы Россия проявляла максимальную сдержанность. В духе предпринятых нами в 90-е годы усилий по выводу всех ядерных вооружений из стран бывшего СССР на российскую территорию и переводу их в неразвернутое состояние, мы последовательно указывали на необходимость вернуть все ядерное оружие США из-за рубежа и прекратить подключать неядерные страны к отработке его применения. Все это игнорировалось либо прямо отвергалось", - указала она.

РФ недоумевает в связи с неадекватной реакцией Запада на развитие взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере, добавила Захарова.

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Дипломат отметила, что все решения по обеспечению безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии будут неукоснительно выполняться.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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