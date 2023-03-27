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Источник: РФ считает неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС

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Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне юридически ничтожных "ордеров" в отношении руководства РФ. Об этом заявил ТАСС в понедельник источник в МИД России.

"В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства", - сказал источник.

Собеседник агентства также обратил внимание, что армянская сторона предупреждена "о крайне негативных" для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана.

Конституционный суд Армении 24 марта опубликовал решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны. Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования.

В МИД России высказались о сотрудничестве с МУС

МУС 17 марта выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.

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