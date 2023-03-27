Путин наградил медалью мальчика Федора из Брянской области

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» Федора Симоненко - десятилетнего школьника, который помог другим детям после нападения диверсантов. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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В документе подчеркивается, что мальчик награжден за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

2 марта глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа.

В село Любечане приграничного Климовского района диверсанты обстреляли машины, убив водителей. В одном из автомобилей находился Федор Симоненко и две девочки - они ехали в школу.

Мальчик получил ранение, но смог выбраться из машины сам, увести девочек в безопасное место и затем остановить машину, на которой они добрались до дома знакомых.