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10 минут назад

Стала известна дата заседания Высшего госсовета России и Белоруссии

Lenta.ruиещё 1

Заседание Высшего госсовета Союзного государства (СГ) с участием президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко пройдет 6 апреля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Стала известна дата заседания Высшего госсовета России и Белоруссии
Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАССАлександр Астафьев / POOL / ТАСС

Он отметил, что к настоящему моменту Москва и Минск существенно продвинулись в практической реализации союзных программ.

«Полностью уже выполнено восемь из 28 [программ], примерно на две трети, как я уже сказал, мы выполнили программы и идем опережающим достойным темпом», — уточнил глава правительства.

Политика,Михаил Мишустин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Госсовет России,
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