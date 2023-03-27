Политолог оценил шансы компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков»

Россия не сможет получить компенсацию за подрыв «Северных потоков» в текущей ситуации, рассказал НСН директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, поднимать этот вопрос в ближайшие годы или десятилетия нет смысла. Политолог пояснил, что Запад не хочет выходить на заказчика и исполнителя диверсий и выступать против руководства США.

Первое — конечно, требование о компенсации за ущерб возможно. Второе — невозможно получить компенсацию. Ведь Запад захватил наши активы, все заморожено. Поэтому говорить о том, что кто-то на Западе будет физически что-то передавать России, даже в случае признания взрывов на «Северных потоках», нереально, — объяснил Корнилов.

Эксперт объяснил отсутствие международного расследования подрыва «Северных потоков» тем, что их заказчиком является Вашингтон. Все прекрасно понимают, что именно Белый дом несет ответственность за произошедшее, поэтому продолжение расследования означает, что Западу придется выдвинуть Штатам обвинение. Политолог подчеркнул, что западные страны не смогут решиться на подобные действия, поэтому Москва продолжит добиваться проведения независимого расследования с участием российских представителей.