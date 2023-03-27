В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
40 минут назад

Политолог оценил шансы компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков»

News.ru

Россия не сможет получить компенсацию за подрыв «Северных потоков» в текущей ситуации, рассказал НСН директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, поднимать этот вопрос в ближайшие годы или десятилетия нет смысла. Политолог пояснил, что Запад не хочет выходить на заказчика и исполнителя диверсий и выступать против руководства США.

Первое — конечно, требование о компенсации за ущерб возможно. Второе — невозможно получить компенсацию. Ведь Запад захватил наши активы, все заморожено. Поэтому говорить о том, что кто-то на Западе будет физически что-то передавать России, даже в случае признания взрывов на «Северных потоках», нереально, — объяснил Корнилов.

Эксперт объяснил отсутствие международного расследования подрыва «Северных потоков» тем, что их заказчиком является Вашингтон. Все прекрасно понимают, что именно Белый дом несет ответственность за произошедшее, поэтому продолжение расследования означает, что Западу придется выдвинуть Штатам обвинение. Политолог подчеркнул, что западные страны не смогут решиться на подобные действия, поэтому Москва продолжит добиваться проведения независимого расследования с участием российских представителей.

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва со временем может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Он также напомнил о проекте резолюции Совбеза ООН, работу над которой саботируют западные страны.

Политика,Видео,МИД России,Совбез ООН,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий