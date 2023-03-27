В Германии ответили на слухи о планах выслать 30 дипломатов РФ

Правительство Германии опровергло сообщения о высылке 30 российских дипломатов. Как сообщает РИА Новости, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе подчеркнула, что такие меры не рассматриваются.

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«На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов», — сказала Зассе на брифинге кабмина страны.

В субботу, 25 марта, немецкие СМИ сообщили, что МИД ФРГ планирует выслать из страны более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов. По информации издания Focus, силы безопасности ФРГ якобы подозревают россиян в использовании дипломатического статуса для получения необходимой информации нелегальным способом, а также распространения дезинформации.