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16 минут назад

В Германии опровергли слухи о планах выслать 30 дипломатов РФ

Никита Бородкин

Правительство Германии опровергло сообщения о высылке 30 российских дипломатов. Как сообщает РИА Новости, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе подчеркнула, что такие меры не рассматриваются.

В Германии ответили на слухи о планах выслать 30 дипломатов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов», — сказала Зассе на брифинге кабмина страны.

В субботу, 25 марта, немецкие СМИ сообщили, что МИД ФРГ планирует выслать из страны более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов. По информации издания Focus, силы безопасности ФРГ якобы подозревают россиян в использовании дипломатического статуса для получения необходимой информации нелегальным способом, а также распространения дезинформации.

В МИД высказались о попытках «выдавить» Россию из ВТО

В публикациях отмечалось, правительство Германии осознает последствия высылки дипломатов. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источники в МИД РФ, Москва уже подготовила «жесткий ответ» на подобные шаги со стороны Берлина.

Политика,МИД России,ВТО,
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