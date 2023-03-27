В Кремле не подтвердили визит Путина в Турцию в ближайшее время

В Кремле не подтвердили подготовку визита президента России Владимира Путина в Турцию в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Владимира Пескова.

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«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о том, ведется ли подготовка визита российского лидера в Турцию.

Напомним, что в понедельник, 27 марта, турецкое издание dikGAZETE заявило, что Анкара якобы готовится к приезду Путина. По их информации, главы двух государств должны обсудить широкий спектр вопросов и посетить зону землетрясений на юго-востоке Турции. Позднее подготовку визита не подтвердили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.