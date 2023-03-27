В МИД России порассуждали о возможном «апокалипсисе» из-за санкций

«Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали», — заявил Биричевский. Он выразил надежду, что «здравый смысл все же возобладает», а «до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией».