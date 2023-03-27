Постпред РФ Ульянов: создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС зависит от Киева

"Вашингтон очень тщательно подстраивается под позицию Киева и не хочет создавать ситуацию, когда украинские власти оказались бы хоть под малейшим давлением со стороны международного сообщества, даже если речь, казалось бы, идет об очевидных вещах", - поделился Ульянов.