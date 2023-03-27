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32 минуты назад

Постпред РФ Ульянов: создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС зависит от Киева

Газета.Ruиещё 2

Реализация инициативы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС зависит от Киева. Об этом в интервью РИА Новости рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред РФ Ульянов: создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС зависит от Киева
Фото: Alexander Ermochenko/ReutersAlexander Ermochenko/Reuters

По словам Ульянова, кроме киевских властей на принятие инициативы МАГАТЭ американцы, "которым давно пора посоветовать своим друзьям в Киеве проявить более ответственный подход".

Однако постпред РФ не уверен, что США попытаются каким либо способом повлиять на ситуацию вокруг ЗАЭС.

"Вашингтон очень тщательно подстраивается под позицию Киева и не хочет создавать ситуацию, когда украинские власти оказались бы хоть под малейшим давлением со стороны международного сообщества, даже если речь, казалось бы, идет об очевидных вещах", - поделился Ульянов.

Ранее сообщалось, что 29 марта Запорожскую АЭС посетит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Политика,Рафаэль Гросси,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,
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