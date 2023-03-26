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МИД России обвинил итальянское издание в "разжигании русофобии"

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Посольство России в Италии обратилось с открытым письмом к итальянскому изданию Corriere della Sera, в котором обвинило его в «разжигании русофобских настроений и провокации». Заявление опубликовано в аккаунте посольства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

МИД России обвинил итальянское издание в "разжигании русофобии"
© РИА Новости

В статье от 25 марта журналист издания Данило Таино сравнил Россию с «фашистской нацией», в которой правит «фашистский режим». Как заявило российское посольство, статья была проникнута ненавистью к российскому народу и отражает позицию издания. Спорить с Таино в посольстве посчитали «ниже своего достоинства», отметив при этом, что Советский Союз понес огромные жертвы в борьбе с фашизмом.

Дипломаты обвинили итальянское издание в «безответственном навешивании ярлыков» и выразили убеждение, что статья рассчитана на «внутреннего потребителя».

«Мы, однако, исходим из здравомыслия простых итальянцев, которые не склонны видеть «фашистов» в россиянах, всегда с неизменной симпатией относившихся к вашей стране и неоднократно оказывавших ее народу бескорыстную помощь», — говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон напомнил украинской журналистке о жертвах русского народа в Великую Отечественную войну.

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