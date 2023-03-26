МИД России обвинил итальянское издание в "разжигании русофобии"

Посольство России в Италии обратилось с открытым письмом к итальянскому изданию Corriere della Sera, в котором обвинило его в «разжигании русофобских настроений и провокации». Заявление опубликовано в аккаунте посольства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В статье от 25 марта журналист издания Данило Таино сравнил Россию с «фашистской нацией», в которой правит «фашистский режим». Как заявило российское посольство, статья была проникнута ненавистью к российскому народу и отражает позицию издания. Спорить с Таино в посольстве посчитали «ниже своего достоинства», отметив при этом, что Советский Союз понес огромные жертвы в борьбе с фашизмом.