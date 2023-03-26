В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
34 минуты назад

Путин объяснил не пристегнутый ремень безопасности во время поездки в Мариуполь

Майк Габриелян

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему ехал по Мариуполю, не пристегнув ремень безопасности. Он объяснил это в эфире канала «Россия – 1». Видеофрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Путин объяснил не пристегнутый ремень безопасности во время поездки в Мариуполь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зарубин поинтересовался у главы государства, зачем он лично сел за руль в незнакомом городе:

«А почему сами за рулем? Ведь незнакомый город, там же, мы видели, навстречу фуры едут, тракторы объезжают...».

На это Путин ответил, что не нарушал ПДД, но признал, что в целях безопасности не пристегнул ремень безопасности.

«В таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», - сказал президент (цитата по ТАСС).

Ранее в правительстве РФ рассказали, что приезд Путина в Мариуполь стал неожиданностью для всех.

Политика,Павел Зарубин,Владимир Путин,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий