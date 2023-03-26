Путин объяснил не пристегнутый ремень безопасности во время поездки в Мариуполь

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему ехал по Мариуполю, не пристегнув ремень безопасности. Он объяснил это в эфире канала «Россия – 1». Видеофрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

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Зарубин поинтересовался у главы государства, зачем он лично сел за руль в незнакомом городе:

«А почему сами за рулем? Ведь незнакомый город, там же, мы видели, навстречу фуры едут, тракторы объезжают...».

На это Путин ответил, что не нарушал ПДД, но признал, что в целях безопасности не пристегнул ремень безопасности.

«В таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», - сказал президент (цитата по ТАСС).