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29 минут назад

Путин назвал Запад "зачинщиками и подстрекателями" конфликта на Украине

ТАССиещё 7

Президент РФ Владимир Путин считает западные страны "зачинщиками и подстрекателями" конфликта на Украине. Такое мнение он высказал в эфире канала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин обвинил Запад в пересечении бордовых линий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вооруженный конституционный переворот - с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так ли иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут не при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее", - сказал президент, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Глава государства подчеркнул, что говорил об этом неоднократно. Он добавил, что бывшее руководство Украины тоже можно упрекнуть в каких-то ошибках.

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"Но это их внутреннее дело - самой Украины. Но совершить госпереворот, причем кровавый - это совсем другая история. Запад их поддержал - это очевидно, очевидная вещь", - сказал президент.

По мнению Путина, Запад переходит все красные и даже бордовые линии, поставляя оружие киевскому режиму.

Политика,Павел Зарубин,Владимир Путин,
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