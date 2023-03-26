Путин обвинил Запад в пересечении бордовых линий

"Вооруженный конституционный переворот - с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так ли иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут не при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее", - сказал президент, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.