Путин обвинил Запад в пересечении бордовых линий

Президент РФ Владимир Путин считает западные страны "зачинщиками и подстрекателями" конфликта на Украине. Такое мнение он высказал в эфире канала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Вооруженный конституционный переворот - с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так ли иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут не при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее", - сказал президент, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Глава государства подчеркнул, что говорил об этом неоднократно. Он добавил, что бывшее руководство Украины тоже можно упрекнуть в каких-то ошибках.
"Но это их внутреннее дело - самой Украины. Но совершить госпереворот, причем кровавый - это совсем другая история. Запад их поддержал - это очевидно, очевидная вещь", - сказал президент.
По мнению Путина, Запад переходит все красные и даже бордовые линии, поставляя оружие киевскому режиму.