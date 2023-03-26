Путин заявил о строительстве Западом оси как у Германии и Японии

Проекты по созданию глобальной военной организации с участием государств Азиатско-Тихоокеанского региона напоминают блок Германии и Японии времен Второй мировой войны, рассказал глава России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24». Об этом пишет ТАСС.

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Президент напомнил, что в обновленной стратегии Североатлантического альянса открыто говорится о необходимости развития отношений с государствами АТР и о планах по созданию «глобального НАТО».

По данным главы государства, США, Великобритания и другие державы постоянно создают новые альянсы, блоки. В частности, Соединенное Королевство и Япония подписали ряд соглашений в военной сфере.

На фоне этого западные военные эксперты открыто заявляют о том, что Соединенные Штаты и их союзники строят новые «оси».