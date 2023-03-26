В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
37 минут назад

Путин заявил о строительстве Западом оси как у Германии и Японии

Илья Родин

Проекты по созданию глобальной военной организации с участием государств Азиатско-Тихоокеанского региона напоминают блок Германии и Японии времен Второй мировой войны, рассказал глава России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24». Об этом пишет ТАСС.

Путин заявил о строительстве Западом оси как у Германии и Японии
Фото: ТАССТАСС

Президент напомнил, что в обновленной стратегии Североатлантического альянса открыто говорится о необходимости развития отношений с государствами АТР и о планах по созданию «глобального НАТО».

По данным главы государства, США, Великобритания и другие державы постоянно создают новые альянсы, блоки. В частности, Соединенное Королевство и Япония подписали ряд соглашений в военной сфере.

На фоне этого западные военные эксперты открыто заявляют о том, что Соединенные Штаты и их союзники строят новые «оси».

Путин подчеркнул, что о создании новой оси, подобной той, что была образована в 1930-е годы Германией, Италией и Японией, говорят именно западные аналитики, а не российские специалисты.

Политика,Владимир Путин,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий