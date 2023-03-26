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6 минут назад

В Крыму назвали условие для завершения спецоперации

Lenta.ruиещё 2

Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, какое, по его мнению, условие должно быть соблюдено при завершении спецоперации России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В Крыму назвали условие для завершения спецоперации
Фото: 

Константинов назвал условие для завершения спецоперации и заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России. По его мнению, городу следует обладать российским или нейтральным статусом. Кроме того, Украина должна отказаться от своих агрессивных возможностей.

Глава крымского парламента добавил, что при заключении мирного договора важно указать его условия, чтобы вторая сторона не нашла лазейку для несоблюдения и нарушения. Подписание документа возможно только на условиях России после ее военной победы, добавил он. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», — заключил Константинов.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о сроках спецоперации на Украине. Он назвал его некорректным и отказался комментировать его. «Не будем забегать вперед», — призвал Медведев.

Политика,СВО,Владимир Константинов,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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