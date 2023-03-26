Белый дом правительства России присоединился к альтернативе акции "Час Земли" - на один час в рамках акции "Помочь планете" здание российского правительства отключило подсветку, сообщает телеканал "РБК". "Правительство разделяет общую точку зрения о необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Вопросы экологии были и остаются одним из приоритетов работы кабмина. Поэтому было принято решение поддержать акцию", - указано в сообщении кабинета министров. Кроме здания правительства, подсветка была отключена на зданиях Государственной думы и Совета Федерации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в этом году не станет гасить подсветку в рамках "Часа Земли". Как добавил представитель Кремля, причиной стало то, что Всемирный фонд дикой природы, WWF, был признан иностранным агентом.