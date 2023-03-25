Песков рассказал об использовании Путиным квартиры в Кремле

Российский президент Владимир Путин стал пользоваться квартирой в Кремле «очень часто» с начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Он ответил на вопрос журналистов о том, как глава государства использует свою квартиру, находящуюся на территории Кремля. По словам представителя Кремля, это происходит по мере загруженности рабочего графика.

«Очень часто с началом СВО», — подчеркнул Песков.