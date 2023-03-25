Путин уличил Запад в попытке повлиять на переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» Украине снаряды, в том числе с обедненным ураном, в то же время, когда он проводил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Он уличил их в том, что таким образом те пытались сорвать переговоры лидеров двух стран либо повлиять на них.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com Kremlin Pool / Globallookpress.com

Он пояснил, что в тот день, когда он обсуждал с Си Цзиньпином положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине, стало известно о том, что Запад передаст Киеву миллион снарядов. На следующий день, по словам главы государства, незадолго до их встречи с прессой было объявлено о планах Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

«Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем», — заявил Путин, выразив мнение, что это было сделано специально.