Путин рассказал о своей квартире в Кремле

Президент России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что после рабочего обеда пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле.
"У нас был тут рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.
"У меня здесь есть квартира, в которой я последнее время много провожу времени, работаю, ночую очень часто. Мы перебрались туда и, сидя у камина, попивая чай, говорили обо всем не спеша", - рассказал глава государства.
Он также назвал председателя КНР очень интересным собеседником, который отлично ориентируется в мировой повестке и в деталях отношений Пекина и Москвы.
"С ним интересно было разговаривать, на мой взгляд получили взаимное удовлетворение от бесед", - добавил президент РФ.