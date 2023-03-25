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31 минуту назад

Владимир Путин рассказал о своей квартире в Кремле

Российская Газета

Президент России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что после рабочего обеда пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле.

Путин рассказал о своей квартире в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас был тут рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.

"У меня здесь есть квартира, в которой я последнее время много провожу времени, работаю, ночую очень часто. Мы перебрались туда и, сидя у камина, попивая чай, говорили обо всем не спеша", - рассказал глава государства.

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Он также назвал председателя КНР очень интересным собеседником, который отлично ориентируется в мировой повестке и в деталях отношений Пекина и Москвы.

"С ним интересно было разговаривать, на мой взгляд получили взаимное удовлетворение от бесед", - добавил президент РФ.

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