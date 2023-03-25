В Госдуме высказались о замене лица российского актера в украинском сериале

«На самом деле Прохор Дубравин может подать [исковое заявление] в суд за защиту своего права. Но надо смотреть его договор. Если в договоре нет такого права (замены лица при помощи технологии deepfake — прим. «Ленты.ру»), то можно подавать заявление в том числе и в украинский суд. Потому что законодательство здесь общеевропейское», — заявила Драпеко.