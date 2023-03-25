"Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами - [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы/ <...> Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - сказал Песков журналистам.