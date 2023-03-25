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16 минут назад

Песков согласился с Медведевым, который выступил за пиратские копии в сети

ТАССиещё 1

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете.

Ранее Медведев выступил за такой шаг, который должен причинить максимальный ущерб западным компаниям и привести их к банкротству.

"Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами - [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы/ <...> Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - сказал Песков журналистам.

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На вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет это делать, но ему скачивают фильмы из торрентов.

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